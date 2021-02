Chi è Gio Evan Sanremo 2021: Biografia Poeta, Età, Instagram, Testo Arnica (Di martedì 23 febbraio 2021) Gio Evan, all’anagrafe Giovanni Giancaspro, è uno scrittore, Poeta e cantautore italiano di 32 anni. Ha all’attivo 3 romanzi e 2 album, è uno dei 26 artisti in gara della categoria Big delFestival di Sanremo 2021, in concorso con il brano Arnica. Chi è Gio Evan ? Nome: Giovanni Giancaspro Nome d’arte: Gio Evan Segno Zodiacale: Toro Età: 32 anni Data di nascita: 21 aprile 1988 Luogo di nascita: Molfetta(BA) Professione: scrittore, Poeta, cantautore Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: ha due grandi tatuaggi uno sul polpaccio destro e l’altro sull’avambraccio Profilo Instagram Ufficiale: @gioEvan Sito ufficiale: gioEvan.it Canale You Tube: Gio Evan ... Leggi su chiecosa (Di martedì 23 febbraio 2021) Gio, all’anagrafe Giovanni Giancaspro, è uno scrittore,e cantautore italiano di 32 anni. Ha all’attivo 3 romanzi e 2 album, è uno dei 26 artisti in gara della categoria Big delFestival di, in concorso con il brano. Chi è Gio? Nome: Giovanni Giancaspro Nome d’arte: GioSegno Zodiacale: Toro Età: 32 anni Data di nascita: 21 aprile 1988 Luogo di nascita: Molfetta(BA) Professione: scrittore,, cantautore Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: ha due grandi tatuaggi uno sul polpaccio destro e l’altro sull’avambraccio ProfiloUfficiale: @gioSito ufficiale: gio.it Canale You Tube: Gio...

Ultime Notizie dalla rete : Chi Gio Sanremo 2021, ecco i testi delle canzoni in gara (e solo una parla del Covid) E Gio Evan in 'Arnica' canta: 'Sbaglio ancora a fidarmi a regalare il cuore agli altri / che poi ritorna a pezzi curarsi con i cocktail e fare mezzanotte e non risolvere mai niente'. C'è chi mischia ...

Sanremo 2021: il gioco dei duetti. Ecco chi ci sarà ... Donn e (di Zucchero) , Acqua e sapone (degli Stadio), La canzone del sole (di Lucio Battisti) con i Neri per caso Gio Evan " Gli anni - 883 - con I cantanti di The Voice Senior Irama " Cirano - ...

