Chi è Benedetta Porcaroli, tra vita privata, lavoro e nuovi progetti (Di martedì 23 febbraio 2021) Benedetta Porcaroli sarà accanto a Riccardo Scamarcio nel nuovo film di Piccioni. Scopriamo chi è questa giovanissima attrice Benedetta Porcaroli è un'attrice e modella italiana, nata a Roma l'11 giugno 1998 e molto amata dal pubblico italiano e del mondo social. A quattordici anni inizia la sua carriera come modella per Subdued, anche se la sua prima passione è stata il canto. Il suo esordio sul piccolo schermo arriva presto, quando nel 2015 fa parte del cast della famosa serie televisiva di Rai 1 Tutto può succedere, dove interpreta il personaggio di Federica Ferraro. Sul grande schermo, invece, debutta nel 2016, con il film di Paolo Genovese Perfetti sconosciuti, nel ruolo di Sofia. La sua carriera cinematografica continua interpretando diversi ruoli in vari film, tra cui "Sconnessi" di Christian Marazziti, in ...

