Chi è Arisa | Età | Sanremo 2021 | Nuovo Compagno | Instagram e Amici

Leggi su chiecosa

(Di martedì 23 febbraio 2021) Rosalba “” Pippa è una cantante, attrice, personaggio televisivo, doppiatrice, conduttrice e scrittrice italiana. Diventata famosa per il brano presentato al Festival di“Sincerità” e per un look iconico.ha ufficializzato la sua nuova relazione con il manager Andrea di Carlo, manager tra gli altri di Can Yaman. Chi è? Nome: Rosalba Pippa Nome D’Arte:Data di nascita: 20 agosto 1982 Età: 38 anni Segno zodiacale: Leone Professione: cantante, personaggio televisivo, conduttrice, scrittrice, doppiatrice Altezza: 161 cm Peso: 53 kg Tatuaggi:non ha tatuaggi visibili AccountUfficiale: @music Seguici sul nostro profiloufficiale: ...