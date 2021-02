Chelsea, Werner sui difensori della Premier: «Tutti alti e fisici, il gioco è duro» (Di martedì 23 febbraio 2021) Timo Werner ha parlato delle differenze tra il calcio inglese e quello tedesco Timo Werner, attaccante del Chelsea, non ha convinto in pieno da quando è arrivato a Londra ma anche il neo allenatore Tuchel ha deciso di dargli fiducia. Il tedesco ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kicker, parlando delle differenze tra il calcio inglese e quello tedesco. «All’inizio pensavo di poter continuare a fare bene come stavo facendo, ma poi mi son reso conto che il calcio era davvero molto diverso. Qui sono Tutti più fisici, alti e potenti. Anche i difensori. Sono Tutti 1.90 metri, forti e veloci. Il gioco è molto duro.È impressionante l’intensità che si ha in Premier League». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Timoha parlato delle differenze tra il calcio inglese e quello tedesco Timo, attaccante del, non ha convinto in pieno da quando è arrivato a Londra ma anche il neo allenatore Tuchel ha deciso di dargli fiducia. Il tedesco ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kicker, parlando delle differenze tra il calcio inglese e quello tedesco. «All’inizio pensavo di poter continuare a fare bene come stavo facendo, ma poi mi son reso conto che il calcio era davvero molto diverso. Qui sonopiùe potenti. Anche i. Sono1.90 metri, forti e veloci. Ilè molto.È impressionante l’intensità che si ha inLeague». Leggi su Calcionews24.com

