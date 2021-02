Chelsea, Werner e… i duri e possenti difensori della Premier League: “Sono tutti dei giganti e molto forti fisicamente…” (Di martedì 23 febbraio 2021) Timo Werner torna a parlare del suo impatto con la Premier League ed in generale col calcio inglese. L'attaccante del Chelsea ha attraversato un momento piuttosto complicato con una lunga astitenza da gol. I suoi numeri non Sono paragonabili con quelli mostrati in Bundesliga e una motivazione c'è...Werner e l'impatto col calcio inglesecaption id="attachment 1046985" align="alignnone" width="1024" Werner (getty images)/captionLo aveva già detto in passato e lo ha ribadito anche adesso ai microfoni di Kicker. Il calcio inglese è decisamente più duro di quello a cui era abituato: "All'inizio pensavo di poter continuare a fare bene come stavo facendo, ma poi mi son reso conto che il calcio era davvero molto diverso", ha commentato Werner. ... Leggi su itasportpress (Di martedì 23 febbraio 2021) Timotorna a parlare del suo impatto con laed in generale col calcio inglese. L'attaccante delha attraversato un momento piuttosto complicato con una lunga astitenza da gol. I suoi numeri nonparagonabili con quelli mostrati in Bundesliga e una motivazione c'è...e l'impatto col calcio inglesecaption id="attachment 1046985" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionLo aveva già detto in passato e lo ha ribadito anche adesso ai microfoni di Kicker. Il calcio inglese è decisamente più duro di quello a cui era abituato: "All'inizio pensavo di poter continuare a fare bene come stavo facendo, ma poi mi son reso conto che il calcio era davverodiverso", ha commentato. ...

ItaSportPress : Chelsea, Werner e... i duri e possenti difensori della Premier League: 'Sono tutti dei giganti e molto forti fisica… - matteocoral : Al di là dell'1-1 tra #Chelsea e #Southampton, #Tuchel sembra aver revitalizzato #Alonso, perisoloso nelle sovrappo… - RynaRaptor : Ma in che senso nel Chelsea dei nuovi acquisti giocano solo Werner e Mendy? Ahahahah - ZapFutebol : Com gols de Giroud e Werner, Chelsea bate Newcastle e volta ao G4 da Premier League - ZapFutebol : Com gols de Giroud e Werner, Chelsea bate Newcastle e volta ao G4 da Premier League -