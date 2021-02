Chelsea, il nuovo yacht di Abramovich è più grande di Buckingham Palace (Di martedì 23 febbraio 2021) In una recente analisi inerente alle 1000 persone più ricche residenti in Inghilterra, è emerso che in questa particolare classifica i club di Premier League sono ben rappresentati. Attraverso un ulteriore approfondimento infatti, è stato reso noto che, tra le prime 500 ci sono ben 11 presidenti o azionisti di maggioranza, i cui club militano in Premier League.Tra questi c'è anche di Roman Abramovich. E il ricco russo proprietario del Chelsea si sta per fare un regalo pazzesco e lussuoso per l'estate: in questo momento il cantiere tedesco Lloyd Werft sta costruendo un nuovo yacht per il miliardario presidente del club londinese. Un super yacht da 430 milioni di sterline ed è più grande di Buckingham Palace visto che è lungo 140 metri e ospita 48 cabine ... Leggi su itasportpress (Di martedì 23 febbraio 2021) In una recente analisi inerente alle 1000 persone più ricche residenti in Inghilterra, è emerso che in questa particolare classifica i club di Premier League sono ben rappresentati. Attraverso un ulteriore approfondimento infatti, è stato reso noto che, tra le prime 500 ci sono ben 11 presidenti o azionisti di maggioranza, i cui club militano in Premier League.Tra questi c'è anche di Roman. E il ricco russo proprietario delsi sta per fare un regalo pazzesco e lussuoso per l'estate: in questo momento il cantiere tedesco Lloyd Werft sta costruendo unper il miliardario presidente del club londinese. Un superda 430 milioni di sterline ed è piùdivisto che è lungo 140 metri e ospita 48 cabine ...

