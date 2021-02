Champions League, troppo Bayern per la Lazio: poker dei bavaresi. Il Chelsea piega l’Atletico (Di martedì 23 febbraio 2021) Partita con pochissima storia all'Olimpico, il Bayern Monaco dilaga 4-1 in casa della Lazio e ipoteca i quarti di finale ancora prima del ritorno. Biancocelesti affondati dai gol di Lewandowski, Musiala, Sanè e dall'autorete di Acerbi, la rete della bandiera della Lazio è firmata Correa. Colpo del Chelsea in casa dell'Atletico Madrid, una gran rete in rovesciata di Giroud basta per piegare 1-0 Simeone.Lazio-Bayern MONACOcaption id="attachment 1098765" align="alignnone" width="2399" Lazio Bayern, getty/captionGara a senso unico all'Olimpico, con il Bayern Monaco che si dimostra un carro armato e rifila tre reti alla Lazio di Inzaghi già nel primo tempo. Pronti, via e nella ripresa arriva anche il ... Leggi su itasportpress (Di martedì 23 febbraio 2021) Partita con pochissima storia all'Olimpico, ilMonaco dilaga 4-1 in casa dellae ipoteca i quarti di finale ancora prima del ritorno. Biancocelesti affondati dai gol di Lewandowski, Musiala, Sanè e dall'autorete di Acerbi, la rete della bandiera dellaè firmata Correa. Colpo delin casa dell'Atletico Madrid, una gran rete in rovesciata di Giroud basta perre 1-0 Simeone.MONACOcaption id="attachment 1098765" align="alignnone" width="2399", getty/captionGara a senso unico all'Olimpico, con ilMonaco che si dimostra un carro armato e rifila tre reti alladi Inzaghi già nel primo tempo. Pronti, via e nella ripresa arriva anche il ...

UEFAcom_it : Domanda: 'Inzaghi ti ricorda mai che lui ha segnato 4 gol in una partita di Champions League?' La risposta di… - SkySport : LAZIO-BAYERN MONACO 1-4 Risultato finale ? ? #Lewandowski (9') ? #Musiala (24') ? #Sane (42') ? aut. #Acerbi (47')… - OptaPaolo : 3 - Per la prima volta la Lazio ha subito tre reti nel primo tempo di una partita interna di Champions League. Shock. #UCL #LazioBayern - MOCHAVIFAHREZHA : RT @SkySport: ATLETICO MADRID-CHELSEA 0-1 Risultato finale ? ? #Giroud (68’) ?? - MayoralTitolare : RT @verok_cal: Comunque vanno fatti i complimenti ad Acerbi per la partita di oggi... ci vogliano le palle per marcare Lewandowski 90 minut… -