Champions League, le formazioni ufficiali di Lazio-Bayern Monaco

Tutto pronto per la grande sfida di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco, andiamo a vedere le formazioni ufficiali della gara d'andata degli ottavi di Champions:

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Sule, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Lewandowski

Un ex Bayern Monaco ricorda: "Una volta Muller è stato quasi avvelenato dal cibo. Tutto il giorno in bagno anziché allenarsi…"

