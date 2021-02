Champions League, Lazio-Bayern Monaco: Immobile contro Lewandowski. Le formazioni ufficiali (Di martedì 23 febbraio 2021) La Lazio ospita il Bayern Monaco nella gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.I biancocelesti proveranno a compiere l'impresa nel match quasi proibitivo con i campioni d'Europa e del mondo in carica. Le formazioni ufficiali del match.Lazio: Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.Bayern Monaco: Neuer; Sule, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Músiala; Sanè, Goretzka, Coman; Lewandowski. Leggi su mediagol (Di martedì 23 febbraio 2021) Laospita ilnella gara valida per l'andata degli ottavi di finale di.I biancocelesti proveranno a compiere l'impresa nel match quasi proibitivo con i campioni d'Europa e del mondo in carica. Ledel match.: Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic;, Correa.: Neuer; Sule, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Músiala; Sanè, Goretzka, Coman;

UEFAcom_it : Domanda: 'Inzaghi ti ricorda mai che lui ha segnato 4 gol in una partita di Champions League?' La risposta di… - PietroMazzara : Emerse le differenze, ora il #Milan ha tutte le carte a disposizione per tornare in Champions League. #Pioli adesso… - QuiMediaset_it : Su #Canale5 torna la #ChampionsLeague: alle 21 in esclusiva in chiaro, il match d’andata degli ottavi di finale… - maledetto1977 : @_goodtime__ @FrancescoOrdine ... si ride anche se perdete stasera negli ottavi di Champions, ah scusa giocate doma… - brigno1899 : RT @MarcoVerduz: Il signor Bolingoli dovrebbe chiedere allo sciamano per quale motivo questa sera gioca a Nb2k invece che giocare la UEFA C… -