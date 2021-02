Champions League | Lazio - Bayern Monaco 1 - 4

UEFAcom_it : Domanda: 'Inzaghi ti ricorda mai che lui ha segnato 4 gol in una partita di Champions League?' La risposta di… - SkySport : LAZIO-BAYERN MONACO 1-4 Risultato finale ? ? #Lewandowski (9') ? #Musiala (24') ? #Sane (42') ? aut. #Acerbi (47')… - SkySport : ATLETICO MADRID-CHELSEA 0-1 Risultato finale ? ? #Giroud (68’) ?? - salda__ : RT @sportface2016: #LazioBayern 1-4 | #Inzaghi: 'Su quattro gol, tre ce li siamo fatti da soli'. #Capello: 'Simone, devi essere obbiettivo'… - LuigiBevilacq17 : RT @emmeemme__: Inter, Atalanta, Juventus, Lazio, Napoli, Roma Milan, Sassuolo, Verona, Udinese, Lecce, Pordenone Sapete la differenza tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Queste le pagelle della Lazio dopo la disfatta per 1 - 4 con il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di: 5,5 Reina Mette qualche toppa, ma i buchi sono davvero troppi. 4 Patric Non riesce mai ad arginare Coman e, quando spinge, sbaglia tutto. La terza rete nasce da un suo errore, nell'...Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha commentato ai microfoni di Sport Mediaset la sconfitta incassata incontro il Bayern ...(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Il Bayern Monaco ha battuto la Lazio 4-1 nell'andata degli ottavi di Champions League. All'Olimpico, i detentori del trofeo ...Tedeschi troppo forti per la squadra di Inzaghi, nella partita di ritorno il prossimo 17 marzo servirà un'impresa per passare il turno ...