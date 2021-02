Champions League: Lazio-Bayern è anche su Canale 5, domani Atalanta-Real. Ecco il programma TV degli ottavi (Di martedì 23 febbraio 2021) Immobile La Uefa Champions League 2020/2021 torna protagonista con l’andata degli ottavi di finale. In campo anche le italiane Lazio e Atalanta, che ospitano rispettivamente i campioni in carica del Bayern Monaco e la squadra più titolata di sempre della competizione, il Real Madrid. Tutte le partite in programma sono trasmesse dai canali Sky, con il match degli uomini di Inzaghi in chiaro su Canale 5. Champions League: dove seguire gli ottavi di martedì 23 e mercoledì 24 febbraio 2021 Questa settimana si completa il quadro dell’andata degli ottavi di finale. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 23 febbraio 2021) Immobile La Uefa2020/2021 torna protagonista con l’andatadi finale. In campole italiane, che ospitano rispettivamente i campioni in carica delMonaco e la squadra più titolata di sempre della competizione, ilMadrid. Tutte le partite insono trasmesse dai canali Sky, con il matchuomini di Inzaghi in chiaro su5.: dove seguire glidi martedì 23 e mercoledì 24 febbraio 2021 Questa settimana si completa il quadro dell’andatadi finale. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la ...

