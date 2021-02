Champions League, il Chelsea si avvicina ai quarti: blitz contro l’Atletico Madrid [FOTO] (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non solo Lazio-Bayern Monaco, si è giocato anche il match tra Atletico Madrid e Chelsea. Il club spagnolo non sta attraversando un momento entusiasmante dopo un avvio veramente strepitoso, gli inglesi si confermano sempre un avversario molto pericoloso. La gara si è decisa al 68?, il marcatore è stato Giroud che ha superato Oblak con una prodezza. l’Atletico Madrid non è riuscito a sfruttare le occasioni da gol, Suarez e Joao Felix non hanno concretizzato le occasioni. Al contrario il Chelsea ha siglato un gol preziosissimo in trasferta. La qualificazione è ancora tutta da decidere, la squadra di Simeone ha tutte le chance per ribaltare il risultato. Finisce 0-1. In alto la FOTOGALLERY con le immagini. L'articolo Champions League, il ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non solo Lazio-Bayern Monaco, si è giocato anche il match tra Atletico. Il club spagnolo non sta attraversando un momento entusiasmante dopo un avvio veramente strepitoso, gli inglesi si confermano sempre un avversario molto pericoloso. La gara si è decisa al 68?, il marcatore è stato Giroud che ha superato Oblak con una prodezza.non è riuscito a sfruttare le occasioni da gol, Suarez e Joao Felix non hanno concretizzato le occasioni. Al contrario ilha siglato un gol preziosissimo in trasferta. La qualificazione è ancora tutta da decidere, la squadra di Simeone ha tutte le chance per ribaltare il risultato. Finisce 0-1. In alto laGALLERY con le immagini. L'articolo, il ...

UEFAcom_it : Domanda: 'Inzaghi ti ricorda mai che lui ha segnato 4 gol in una partita di Champions League?' La risposta di… - SkySport : LAZIO-BAYERN MONACO 1-4 Risultato finale ? ? #Lewandowski (9') ? #Musiala (24') ? #Sane (42') ? aut. #Acerbi (47')… - SkySport : ATLETICO MADRID-CHELSEA 0-1 Risultato finale ? ? #Giroud (68’) ?? - claudiodemarte_ : RT @mi_lulls: vedere Danilo Cataldi, nella Lazio da quando aveva 12 anni, giocare contro il Bayern Monaco in Champions League, mi fa un pò… - NOCAAP02 : RT @VaneJuice: In Italia abbiamo 7 buone squadre, nessuna top Giusto l'Europa League possiamo giocarci, in Champions contiamo quanto la Lig… -