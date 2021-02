Champions League, Atletico Madrid-Chelsea: Simeone con Felix-Suarez, Tuchel con Giroud. Le formazioni ufficiali (Di martedì 23 febbraio 2021) Alle ore 21.00 si sfideranno Atletico Madrid e Chelsea.Le formazioni ufficiali del match.Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Savic, Felipe, Hermoso; Correa, Koke, Saul, Lemar; Joao Felix, Suarez.Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christense, Rudiger, Alonso; Mount, Jorginho, Kovacic; Hudson-Odoi, Giroud, Werner. Leggi su mediagol (Di martedì 23 febbraio 2021) Alle ore 21.00 si sfideranno.Ledel match.: Oblak; Llorente, Savic, Felipe, Hermoso; Correa, Koke, Saul, Lemar; Joao: Mendy; Azpilicueta, Christense, Rudiger, Alonso; Mount, Jorginho, Kovacic; Hudson-Odoi,, Werner.

