Champions League, Atletico Madrid-Chelsea 0-1: un golazo di Giroud mette nei guai Simeone (Di martedì 23 febbraio 2021) Il Chelsea doma l'Atletico Madrid: 1-0 per i Blues in casa dei Colchoneros.All'Arena di Bucarest, per via delle trasferte vietate alle squadre inglesi in alcuni paesi europei per via del Covid, la compagine inglese si impone di misura sugli spagnoli. Gli uomini guidati da Thomas Tuchel hanno portato a casa la gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League grazie a un golazo di Olivier Giroud. Rete davvero di pregevole fattura quella messa a segno dall'attaccante francese che al 68' ha superato Oblak con una splendida rovesciata dall'interno dell'area di rigore. Coordinazione perfetta per l'ex centravanti dell'Arsenal che ha messo nei guai Simeone & Co, i biancorossi infatti nella gara di ritorno dovranno ...

