Champions: il Bayern travolge la Lazio (1-4) all’Olimpico. Stasera Atalanta-Real Madrid (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Toccherà all'Atalanta, Stasera 24 febbraio, cercare di tenere alto il nome del calcio italiano nella sfida contro il Real Madrid. Dopo che la Juventus è stata battuta dal Porto (2-1) e il Bayern Monaco, ieri sera, ha asfaltato la Lazio all'Olimpico. Un 1-4 (con i tedeschi che dopo l'ora di gioco hanno scelto di non infierire) frutto di regali come quelli di Musacchio e Patric in occasione della prima e terza rete degli ospiti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Toccherà all'24 febbraio, cercare di tenere alto il nome del calcio italiano nella sfida contro il. Dopo che la Juventus è stata battuta dal Porto (2-1) e ilMonaco, ieri sera, ha asfaltato laall'Olimpico. Un 1-4 (con i tedeschi che dopo l'ora di gioco hanno scelto di non infierire) frutto di regali come quelli di Musacchio e Patric in occasione della prima e terza rete degli ospiti L'articolo proviene da Firenze Post.

SkySport : LAZIO-BAYERN MONACO 1-4 Risultato finale ? ? #Lewandowski (9') ? #Musiala (24') ? #Sane (42') ? aut. #Acerbi (47')… - chedisagio : In Lazio-Bayern segna Musiala, classe 2003, schierato titolare in un ottavo di finale di Champions. In Italia, la… - MediasetTgcom24 : Champions League, Lazio-Bayern Monaco 1-4: biancocelesti quasi fuori #lazio - Notiziedi_it : Il Bayern annienta la Lazio: 1-4 ed eliminazione dalla Champions vicina - Mediagol : #Lazio-Bayern Monaco, Flick: 'Felici di quanto fatto. Ecco la chiave tattica del match di stasera' -