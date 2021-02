Celebrazione del trentesimo anniversario Amazon: truffa su buoni e regali per i 30 anni (Di martedì 23 febbraio 2021) Bisogna parlare quest’oggi della finta Celebrazione del trentesimo anniversario Amazon, considerando il fatto che la truffa ci è appena arrivata su WhatsApp, al numero che solitamente utilizziamo per ricevere le segnalazioni su presunte fake news. In effetti, la storia dei buoni e regali per i 30 anni dello store è totalmente inventata, in quanto abbiamo fatto un giro all’interno dello store per verificare tutte le promozioni in corso. Inutile dire che non ci sia alcuna traccia del contenuto di cui si parla nel messaggio virale. Non esiste alcuna Celebrazione del trentesimo anniversario Amazon: la truffa coi buoni e ... Leggi su bufale (Di martedì 23 febbraio 2021) Bisogna parlare quest’oggi della fintadel, considerando il fatto che laci è appena arrivata su WhatsApp, al numero che solitamente utilizziamo per ricevere le segnalazioni su presunte fake news. In effetti, la storia deiper i 30dello store è totalmente inventata, in quanto abbiamo fatto un giro all’interno dello store per verificare tutte le promozioni in corso. Inutile dire che non ci sia alcuna traccia del contenuto di cui si parla nel messaggio virale. Non esiste alcunadel: lacoie ...

clikservernet : Celebrazione del trentesimo anniversario Amazon: truffa su buoni e regali per i 30 anni - Noovyis : (Celebrazione del trentesimo anniversario Amazon: truffa su buoni e regali per i 30 anni) Playhitmusic - - diocesigubbio : ?? Si avvicina la #festa della #canonizzazione di #SantUbaldo, che la #ChiesaEugubina celebrerà domenica 7 marzo. I… - BBB76990480 : SICE 1949...INNOVATIVE BY TRADITION. PASO DOBLE by Enrico Davide Bona.Non solo una sedia pieghevole ,una celebrazio… - sportli26181512 : Milan, gli indimenticabili successi di Ancelotti: la celebrazione social per l'ex allenatore rossonero: Sui propri… -