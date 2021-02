Cavese | altre quattordici positività al Covid-19 Il comunicato

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 23 febbraio 2021) Laha aggiornato la situazione relativa alleal-19 in squadra, contro il Monopoli nell’ultimo turno c’erano già cinque assenze per questo motivo. L’ASL avrebbe disposto in queste ore la quarantena obbligatoria per tutto il gruppo squadra. I campani chiederanno il rinvio a data da destinarsi per le gare contro Potenza e Ternana. Ecco la nota: “La1919 comunica che, nel corso degli accertamenti sanitari previsti dal Protocollo della FIGC effettuati questa mattina, sono risultate ledi 9 calciatori, 2 componenti dello staff tecnico e 3 dirigenti. I tesserati sono già stati messi in isolamento fiduciario. Il club ha informato immediatamente le autorità sanitarie e sportive”. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.