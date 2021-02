Castrovilli | rimandato il rinnovo di contratto | ecco cosa sta succedendo

(Di martedì 23 febbraio 2021) La Fiorentina ha congelato ogni discorso relativo alla trattativa per ildidi Gaetano. La situazione Secondo Corriere dello Sport, la Fiorentina ha congelato ogni discorso relativo alla trattativa per ildidi Gaetano. La dirigenza reputa il calciatore centrale nel progetto tecnico, ed infatti vuole estendere l’attuale accordo al 2025, ma hala questione al momento in cui la squadra di Cesare Prandelli avrà ottenuto la salvezza sul campo. Leggi su Calcionews24.com

violanews : Castrovilli tra presente e futuro. Rinnovo del contratto rimandato a salvezza acquisita - - LabaroViolaNews : #Vlahovic e #Castrovilli MVP bene anche #Quarta e #BorjaValero Le pagelle di #FiorentinaSpezia -

Ultime Notizie dalla rete : Castrovilli rimandato

Calcio News 24

La Fiorentina ha congelato ogni discorso relativo alla trattativa per il rinnovo di contratto di Gaetano. La ...Nikola MILENKOVIC 4,5 - Se l espulsione diè quantomeno occorsa per salvare un .... GIUSTO DARE IL ROSSO A MILENKOVIC? Sì, è stato ingenuo No, Belotti è andato subito giù German ...La Fiorentina ha congelato ogni discorso relativo alla trattativa per il rinnovo di contratto di Gaetano Castrovilli. La situazione ...Domani si capirà l'entità dell'infortunio che ha costretto Bonaventura a lasciare il campo nel primo tempo della gara contro lo Spezia ...