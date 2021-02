Caso Suarez | l’ex Barça “ha ammesso di aver ricevuto il testo d’esame”

(Di martedì 23 febbraio 2021)confessa al gip diin anticipo ildell’esame farsa. La docente continua a proclamarsi innocente: “Non era un copione” Le indagini sull’esame farsa di Luisdella scorsa estate sono giunte quasi alla conclusione. Il Gip parla di “ammissione del calciatore” nell’in anticipo, “dalla professoressa Spina“, il file contenente ildell’esame tenutosi all’Università per stranieri di Perugia. In risposta alla richiesta avanzata dalla Professoressa Stefania Spina, sospesa per otto mesi dalla sua carica, di revoca della misura applicata contro la sua persona, il gip ha tenuto opportuno rendere nota la confessione dell’attaccante uruguaiano sollecitato a “ripassare bene anche durante il volo verso ...

ZZiliani : A chiudere ogni dubbio sulla truffa è stato #Suarez: “Sì, mi hanno spedito a casa le domande dell’esame”. Amen. Ora… - fattoquotidiano : Caso Suarez, il giudice: “Il calciatore ha ammesso di aver ricevuto le domande” - Adnkronos : Caso #Suarez, il gip: 'Calciatore ha ammesso di aver ricevuto testo esame' - gibimosca : RT @ZZiliani: A chiudere ogni dubbio sulla truffa è stato #Suarez: “Sì, mi hanno spedito a casa le domande dell’esame”. Amen. Ora vediamo s… - _SiGonfiaLaRete : Caso #Suarez, l'ammissione del calciatore -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Suarez

...65, poi si sale a 2,90 indi segno 2 e fino a 3,00 volte la posta in palio sul segno X in... con Luisnaturalmente nei panni della prima punta, che sarà affiancato dai due trequartisti ...Serie A, Agnelli ascoltato in Procura a Perugia 10/02/2021 A 20:56 La professoressa nell interrogatorio al pm nega Secondo il giudice la docente " sospesa per 8 mesi - aveva "sollecitato" ...Il gip conferma l'ammissione di Luis Suarez: il calciatore ha confessato di aver ricevuto il testo dell'esame in anticipo.La stessa prof, come da “ammissione del calciatore Suarez” aveva inviato all’attaccante il file con il testo dell’esame per la conoscenza dell’italiano. Secondo il gip la docente - sospesa per otto me ...