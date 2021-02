Caso Suarez, il gip conferma: “il calciatore ha ammesso di aver ricevuto il testo dell’esame” (Di martedì 23 febbraio 2021) Continua a tenere banco il Caso Suarez. L’attaccante trascina l’Atletico Madrid con prestazioni e gol, ma nel frattempo si continua a parlare dell’esame ‘farsa’ che ha permesso al calciatore di ottenere la cittadinanza italiana. Nel frattempo emergono nuovi dettagli, l’uruguaiano avrebbe ammesso di aver ricevuto in anticipo il file con il testo dell’esame. E’ quanto confermato dal gip nel provvedimento sull’inchiesta che coinvolge anche gli ex vertici dell’Università per Stranieri di Perugia. Nel dettaglio la docente aveva “sollecitato” lo studio del file inviato a Suarez che a sua volta “aveva assicurato di ripassare bene anche durante il volo verso Perugia”. La docente nega Foto di Crocchioni / ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 23 febbraio 2021) Continua a tenere banco il. L’attaccante trascina l’Atletico Madrid con prestazioni e gol, ma nel frattempo si continua a parlare‘farsa’ che ha permesso aldi ottenere la cittadinanza italiana. Nel frattempo emergono nuovi dettagli, l’uruguaiano avrebbediin anticipo il file con il. E’ quantoto dal gip nel provvedimento sull’inchiesta che coinvolge anche gli ex vertici dell’Università per Stranieri di Perugia. Nel dettaglio la docente aveva “sollecitato” lo studio del file inviato ache a sua volta “aveva assicurato di ripassare bene anche durante il volo verso Perugia”. La docente nega Foto di Crocchioni / ...

