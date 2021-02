Caso Genovese: l’imprenditore ha chiesto i domiciliari per curarsi (Di martedì 23 febbraio 2021) l’imprenditore avrebbe inviato la richiesta al Gip di Milano, con la possibilità di ricevere gli arresti domiciliari. (Facebook)Ennesima richiesta al Gip di Milano da parte dell’imprenditore napoletano Alberto Genovese, cresciuto lavorativamente a Milano. La richiesta sarebbe di poter usufruire degli arresti domiciliari con la possibilità di curarsi e disintossicarsi dalle droghe. l’imprenditore è ora in carcere perché accusato di stupro da una ragazza di 18 anni il 10 ottobre scorso. Secondo gli inquirenti ed il suo avvocato, la ragazza sarebbe stata stordita con droghe e alcool per poi essere violentata. Per questo dal 6 novembre l’imprenditore, originario di Napoli, ma milanese di adozione, è in carcere. LEGGI ANCHE ... Leggi su chenews (Di martedì 23 febbraio 2021)avrebbe inviato la richiesta al Gip di Milano, con la possibilità di ricevere gli arresti. (Facebook)Ennesima richiesta al Gip di Milano da parte delnapoletano Alberto, cresciuto lavorativamente a Milano. La richiesta sarebbe di poter usufruire degli arresticon la possibilità die disintossicarsi dalle droghe.è ora in carcere perché accusato di stupro da una ragazza di 18 anni il 10 ottobre scorso. Secondo gli inquirenti ed il suo avvocato, la ragazza sarebbe stata stordita con droghe e alcool per poi essere violentata. Per questo dal 6 novembre, originario di Napoli, ma milanese di adozione, è in carcere. LEGGI ANCHE ...

