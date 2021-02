Cashback di Natale | rimborsi su conto corrente entro il 1 marzo E il premio da 1 500 euro è a rischio sospensione

(Di martedì 23 febbraio 2021) Procedura online ad hoc per i reclami: le ultime stime parlano di oltre mille segnalazioni da parte di chi, una volta effettuata una verifica sui pagamenti effettuati e quelli effettivamente registrati dall’app IO, si è resoche alcune operazioni non sono state calcolate ai fini del rimborso

Per il programma extradi il rimborso complessivo previsto - i pagamenti stanno arrivando in questi giorni - supera i 222 milioni di euro, per oltre 3,2 milioni di cittadini che hanno ... Da prima di Natale sono state annunciate a livello statale alcune iniziative a sostegno dei cittadini in seguito ... che ha avuto inizio durante il periodo prenatalizio è quella rinominata Cashback di ... Qualcuno ha suggerito di porre un limite al numero di micro-transazioni al giorno che possono essere conteggiate per ottenere il rimborso. Stando a quanto riferito dal Messaggero, infatti, il rimborso ...