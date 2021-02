Casa Betania | il Pd all’attacco di Mastella | “Cinismo strumentale agli interessi politici”

(Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCome facilmente prevedibile è terreno di scontro politico la vicenda che ha portato alla chiusura dell’Orto di. Anche il Partito Democratico, con una nota a firma della segreteria provinciale, attacca frontalmente l’amministrazione, accusata di “”. Si legge dalla nota: “L’attenzione spasmodica delle autorità comunali nei confronti del centro «È più bello insieme» e del «Caffè dell’Orto» è un esempio, purtroppo non l’unico, del modus operandi che ha qualificato l’amministrazionein tutto il quinquennio. I continui cambi di giunta e gli innumerevoli travasi consiliari non ne hanno mai scalfito il tratto comune, il fil rouge, la carta di identità: «gestione cinica edel potere in ...

QuiNewsFirenze : Pensionati in aiuto di Casa di Betania -

Ultime Notizie dalla rete : Casa Betania

anteprima24.it

Lo ha reso noto sulla pagina Facebook la stessa Comunità Pastorale Giovanile 'di'. 'Si comunica che, a causa della positività al Covid - 19 di tre sacerdoti della Comunità Pastorale, dal ...Benevento . 'In merito ai controlli amministrativi svolti nei giorni scorsi dalla Polizia Municipale del Comune di Benevento presso l'esercizio commerciale l''Orto di', preciso che gli stessi sono esclusivamente riconducibili alla normale attività di vigilanza e controllo a cui è tenuta l'attività preposta a tale funzione'. Così l'assessore al ...Come facilmente prevedibile è terreno di scontro politico la vicenda che ha portato alla chiusura dell’Orto di Casa Betania. Anche il Partito Democratico, con una nota a firma della segreteria provinc ...Se in seguito ai controlli effettuati – scrive l’assessore comunale al Commercio, Alfredo Martignetti – sono emerse delle irregolarità in ordine ai permessi autorizzativi, tale circostanza, chiarament ...