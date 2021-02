Carriere it | il portale per la nuova formazione

(Di martedì 23 febbraio 2021) Secondo l’ultimo Report del World Economic Forum The future of Jobs, entro il 2025 un dipendente su due dovrà necessariamente aggiornare le sue competenze per non rischiare di restare fuori dal mondo del lavoro. Il problema è che spesso ci sono corsi di alta qualità molto costosi, che tagliano fuori proprio la parte di popolazione più a rischio. E, al contrario, i corsi gratuiti o molto accessibili sono spesso di bassa qualità. È nata così l’idea di Luca La Mesa e Giulia Lapertosa, che hanno fondato Carriere.it. L’obiettivo è quello di dimostrare come possano convivere insieme, nel mondo della formazione, i concetti di alta qualità dei contenuti e accessibilità dei prezzi. Luca e Giulia hanno coinvolto i migliori professionisti con cui hanno prodotto dei video-corsi sulle competenze più richieste e i lavori emergenti, mettendoli a disposizione degli utenti alla cifra di 50 euro + Iva per all’anno. Già ora hanno prodotto oltre 60 ore di corsi e continueranno a produrne di nuovi continuamente. E sono loro a rispondere ad alcune nostre domande.

