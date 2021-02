Carmen Russo | il marito Enzo Paolo Turchi racconrta il suo dramma | “Ho ferite profonde”

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 23 febbraio 2021) IldiNel nuovo numero del magazine Vero è contenuta una lunga ed interessante intervista ad una delle coppie più longeve della televisione italiana. Stiamo parlando die del. In quell’occasione il ballerino ha confessato di aver avuto un’infanzia per niente facile. Per questo motivo il giornalista ha approfittato della situazione per chiedere all’ex naufrago dell’Isola dei Famosi se considera il successo che ha ottenuto con la danza un suo riscatto personale. A quel punto il diretto interessato, in modo schietto e sincero, ha risposto così: “Non può esserci riscatto…Lesono troppo…Purtroppo tutto quello che ...