Caos Procure | De Magistris | “Io bloccato da tritolo istituzionale”

(Di martedì 23 febbraio 2021) “Qui c’è gente che ha tradito, magistrati che hanno giurato fedeltà alla Costituzione e l’hanno tradita. Hanno fatto bene i 67 giudici che si sono rivolti direttamente al Capo dello Stato Sergio Mattarella per chiedere un intervento urgente. Il livello che si è toccato è talmente basso che non mi sembra che la magistratura riesca a liberarsi dalle catene che si è data volutamente da sola…”. A parlare, in una intervista all’Adnkronos, è il sindaco di Napoli ed ex magistrato, Luigi De, che commenta così l’appello lanciato ieri da 67 giudici di tutta Italia al Capo dello Stato e Presidente del Csm, Sergio Mattarella affinché intervenga “al più presto” dopo lo scandalo delle toghe che vede coinvolto l’ex Presidente dell’Anm ed ex componente del Csm Luca Palamara. Ricorda ancora quando “venni fermato con il” ...

L'ex magistrato ora sindaco di Napoli: "Bene lettera giudici a Mattarella" "Qui c'è gente che ha tradito, magistrati che hanno giurato fedeltà alla Costituzione e l'hanno tradita. Hanno fatto bene i ...'Così come mi permetto di dire che su alcuni fatti la magistratura, non avendo avuto il coraggio e la volontà o la forza e l'autonomia di andare fino a fondo in determinate vicende, anche quella che ..."Qui c'è gente che ha tradito, magistrati che hanno giurato fedeltà alla Costituzione e l'hanno tradita. Hanno fatto bene i 67 giudici che si sono rivolti ...(Adnkronos) - Per De Magistris "se si mina la fiducia nella magistratura è come si se stesse incrinando la tenuta democratica del paese, quindi bisogna fare di tutto perché si recuperi. E per recupera ...