“Cancellata l’ultima puntata” I vertici Rai fanno marcia indietro sulla serie “Che Dio ci aiuti 6” Cos’è successo

Leggi su viaggiarealverde

(Di martedì 23 febbraio 2021) Una delle fiction più seguite del momento è Che Dio ci, giunta alla 6 stagione, che racconta le vicende di un convento con alla guida Suor Angela, interpretata dalla brava e bella Elena Sofia Ricci. Gli ascolti premiano, ma a un passo dal finale di stagione ecco una notizia che ha lasciato i numerosi fan di stucco, pare chesarà spostata. Slittamento del finale di stagione Lache sarebbe dovuta andare in onda giovedì 4 marzo sarà costretta a lasciare il posto al Festival di Sanremo, ormai alle porte, e quindi i telespettatori dovranno aspettare per scoprire cosa succederà ai loro beniamini. Soprattutto dovranno attendere, pare il prossimo 11 marzo, per assistere al finale di stagione che vedrà una guest star d’eccezione, l’attore turco Can Yaman. “I fan si ...