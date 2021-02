Can Yaman, brutto incidente durante gli allenamenti per Sandokan (Di martedì 23 febbraio 2021) L’attore turco Can Yaman, sui social, ha postato uno scatto della sua mano immersa nel ghiaccio e i fan si sono preoccupati per la sua salute Can Yaman si è ferito durante gli allenamenti per la nuova serie di cui è protagonista “Sankokan”. Il nuovissimo telefilm sarà pronto nei prossimi mesi e andrà in onda L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 23 febbraio 2021) L’attore turco Can, sui social, ha postato uno scatto della sua mano immersa nel ghiaccio e i fan si sono preoccupati per la sua salute Cansi è feritogliper la nuova serie di cui è protagonista “Sankokan”. Il nuovissimo telefilm sarà pronto nei prossimi mesi e andrà in onda L'articolo proviene da Leggilo.org.

MediasetTgcom24 : Can Yaman si allena con la sciabola per diventare Sandokan nelle serie tv #canyaman - IOdonna : Can Yaman guest star di “Che Dio ci aiuti 6”: la conferma su Instagram - VanityFairIt : E quindi è proprio amore. - Carmenalghero : RT @Capass8Emanuela: Ragazze, segnalare questo account su IG,mi ha appena scritto,finge di essere lui,e che si crede che io sia scema,di ca… - fransca167 : RT @malumassoul: Tweet di apprezzamento per Demet Özdemir e Can Yaman mentre fumano, perché non si superano?? -