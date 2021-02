Campagna vaccinale anti-Covid, le somministrazioni in Irpinia (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di oggi 23 febbraio sono stati somministrate presso i Centri Vaccinali anti-Covid dell’Asl di Avellino tot. 1.067 dosi di vaccino così suddivise: ? 102 presso il Centro vaccinale di Bisaccia ? 133 presso il Centro vaccinale di Lioni ? 132 presso il Centro vaccinale di Montella ? 108 presso il Centro vaccinale di Montemarano ? 108 presso il Centro vaccinale di Altavilla Irpina ? 102 presso il Centro vaccinale di Solofra ? 109 presso il Centro vaccinale di Cervinara ? 273 presso il Centro vaccinale del P.O. di Ariano Irpino (Campagna vaccinale personale scolastico). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di oggi 23 febbraio sono stati somministrate presso i Centri Vaccinalidell’Asl di Avellino tot. 1.067 dosi di vaccino così suddivise: ? 102 presso il Centrodi Bisaccia ? 133 presso il Centrodi Lioni ? 132 presso il Centrodi Montella ? 108 presso il Centrodi Montemarano ? 108 presso il Centrodi Altavilla Irpina ? 102 presso il Centrodi Solofra ? 109 presso il Centrodi Cervinara ? 273 presso il Centrodel P.O. di Ariano Irpino (personale scolastico). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

fattoquotidiano : Il noto moderato Salvini chiede la cacciata del commissario Arcuri, protagonista della campagna vaccinale tra le pi… - MinisteroSalute : ?? La campagna vaccinale prosegue, ma è importante continuare a seguire questi 5 consigli per fermare la diffusione… - riotta : Produrre vaccini anticovid ib Italia non sarà né facile né breve. Provarci ok ma per la campagna vaccinale di massa… - mattia_fuse : @bakyobrien @shesxfra Per evitare contrasti col provvedimento del giudice – scrive il Governatore pugliese su Faceb… - FabioBenedett18 : RT @Luca_Mussati: La campagna vaccinale in UK dimostra la tesi sovranista: le singole nazioni sono *molto più efficienti* dell'Unione Europ… -