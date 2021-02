Camera, è guerra in Forza Italia Sfida a tre per il dopo-Carfagna (Di martedì 23 febbraio 2021) Le lotte intestine all'interno di Forza Italia rischiano di paralizzare i lavori della Camera dei Deputati. Nella seduta di mercoledì 24 febbraio, alle ore 16, a Montecitorio avrebbe dovuto avere luogo la votazione per l'elezione di un vicepresidente, in sostituzione di Mara Carfagna, diventata ministra per il Sud nel governo guidato da Mario Draghi. Peccato che... Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 23 febbraio 2021) Le lotte intestine all'interno dirischiano di paralizzare i lavori delladei Deputati. Nella seduta di mercoledì 24 febbraio, alle ore 16, a Montecitorio avrebbe dovuto avere luogo la votazione per l'elezione di un vicepresidente, in sostituzione di Mara, diventata ministra per il Sud nel governo guidato da Mario Draghi. Peccato che... Segui su affarni.it

mazzettam : La Camera del Nord Dakota passa una legge che proibisce l'imposizione dell'obbligo di portare le mascherine. I tru… - Affaritaliani : Camera, è guerra in Forza Italia. Sfida a tre per il dopo-Carfagna - AdrianoSalis : Comincia la guerra dentro la maggioranza che sostiene il #GovernoDraghi. Temo che ne vedremo delle belle! Spero che… - bethyyonekura : @LauraPausini Sempre giù buttate a terra contro i maschi a far la guerra Quante botte poi la mamma in camera vi da… - fiorellaqueen91 : RT @bethyyonekura: Sempre giù buttate a terra contro i maschi a far la guerra Quante botte poi la mamma in camera vi darà @LauraPausini… -