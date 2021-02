Calcioscommesse | Signori assolto | ' dopo 10 anni è finita | giustizia è fatta'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 febbraio 2021) Nyon, 23 feb. - (Adnkronos) - Il Tribunale di Piacenza hacon formula piena l'ex attaccante della Lazio, Beppe, in merito al filone dell'inchiesta sul, che aveva rinunciato alla prescrizione, è statoperché il fatto non sussiste. "con formula piena perché il fatto non sussiste, art. 530 co. 1 C. P. (Non per insufficienza di prove)!!! Vittoria nettissima senza se e senza ma!!!", scrive il 53enne bergamasco su Instagram.era accusato di aver alterato il risultato della gara del 2 ottobre 2010 tra Piacenza e Padova.