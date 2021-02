Calcioscommesse | Rambaudi | ‘Signori è sollevato | venuta fuori la verità’

Leggi su ildenaro

(Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. – (Adnkronos) – “Sono felice per Beppe, l’ho sentito telefonicamente, è moltoanche se si aspettava l’assoluzione. Finalmente dopo dieci anni èla verità”. Robertocosì all’Adnkronos la sentenza di assoluzione con formula piena del tribunale di Piacenza nei confronti di Beppe Signori, suo compagno di squadra al Foggia e alla Lazio, accusato di aver alterato il risultato di Piacenza-Padova del 2010. “Sono stati dieci anni molto duri per lui -prosegue-, ha sofferto per accuse ingiuste che lo hanno allontanato dal mondo del calcio, il suo mondo da sempre. Ora non so cosa vorrà fare ma sarebbe bello che potesse tornare”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.