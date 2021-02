Calcioscommesse, assolto Signori: “Non truccò il risultato di Piacenza-Padova” (Di martedì 23 febbraio 2021) “Spero sia la prima di una lunga serie di assoluzioni che mi possano restituire la dignità di uomo e la credibilità di sportivo”. Sono queste le parole di Beppe Signori dopo essere stato assolto dal Tribunale di Piacenza per quanto riguarda l’inchiesta sul Calcioscommesse. “È una piccola rivincita – ha aggiunto -, questi dieci anni non me li restituirà più nessuno“. L’ex attaccante era accusato di aver cercato di alterare il risultato di Piacenza-Padova, partita di Serie B del 2 ottobre 2010. Signori era finito sotto processo insieme a Luigi Sartor e al “Gruppo di Singapore” che, secondo un testimone, aveva versato 65 mila euro allo scopo di indirizzare il risultato della gara, 30.000 dei quali direttamente a ... Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021) “Spero sia la prima di una lunga serie di assoluzioni che mi possano restituire la dignità di uomo e la credibilità di sportivo”. Sono queste le parole di Beppedopo essere statodal Tribunale diper quanto riguarda l’inchiesta sul. “È una piccola rivincita – ha aggiunto -, questi dieci anni non me li restituirà più nessuno“. L’ex attaccante era accusato di aver cercato di alterare ildi, partita di Serie B del 2 ottobre 2010.era finito sotto processo insieme a Luigi Sartor e al “Gruppo di Singapore” che, secondo un testimone, aveva versato 65 mila euro allo scopo di indirizzare ildella gara, 30.000 dei quali direttamente a ...

