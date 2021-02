Calciomercato Torino, Cairo vuole il rinnovo di Belotti: il tetto ingaggi, gli obiettivi del ‘Gallo’ e le cifre. La situazione (Di martedì 23 febbraio 2021) Andrea Belotti continua a trattare con il Torino per il suo rinnovo contrattuale.Il patron della società granata Urbano Cairo può ricominciare a sorridere, visto che la sua squadra - dopo un inizio di stagione alquanto difficile - sembra essersi ripresa anche grazie alla nuova gestione di Davide Nicola. Risultati, punti e prestazioni stanno gradualmente arrivando e il numero uno dei piemontesi resta fiducioso per questa seconda parte di annata in Serie A. Tassello fondamentale e colonna portante dell'intero organico, Belotti è da ormai diversi anni al centro del progetto che ha in mente il presidente Cairo per spingere il Torino fino ad un eventuale piazzamento europeo. Anche e soprattutto per quest'ultimo motivo, la volontà della dirigenza torinese sarebbe quella di ... Leggi su mediagol (Di martedì 23 febbraio 2021) Andreacontinua a trattare con ilper il suocontrattuale.Il patron della società granata Urbanopuò ricominciare a sorridere, visto che la sua squadra - dopo un inizio di stagione alquanto difficile - sembra essersi ripresa anche grazie alla nuova gestione di Davide Nicola. Risultati, punti e prestazioni stanno gradualmente arrivando e il numero uno dei piemontesi resta fiducioso per questa seconda parte di annata in Serie A. Tassello fondamentale e colonna portante dell'intero organico,è da ormai diversi anni al centro del progetto che ha in mente il presidenteper spingere ilfino ad un eventuale piazzamento europeo. Anche e soprattutto per quest'ultimo motivo, la volontà della dirigenza torinese sarebbe quella di ...

Mediagol : #Calciomercato #Torino, Cairo vuole il rinnovo di Belotti: il tetto ingaggi, gli obiettivi del 'Gallo' e le cifre.… - SerieBNewsCom : ??#Torino, #Nkoulou non rinnova! Occasione per #Monza e #Lecce in vista della #SerieA - sportli26181512 : L'Asl di Torino: 'Valutiamo di non farli giocare con il Sassuolo': Le possibilità che Torino-Sassuolo di venerdì ve… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Ansa: '#Belotti è uno dei possibili positivi nel Toro'. E dalla Asl filtra che col #Sassuolo... ? - Fprime86 : RT @cmdotcom: #TorinoSassuolo a rischio rinvio: si teme per il focolaio Covid in casa granata #Torino -