Calcio: il sogno della Lega Pro, beato Carlo Acutis patrono Serie C (Di martedì 23 febbraio 2021) Firenze, 23 feb. - (Adnkronos) - I 59 club di Serie C si mobilitano per realizzare il sogno di Lega Pro: avere il beato Carlo Acutis come protettore dei giovani del pallone. Prosegue così il percorso iniziato con la richiesta avanzata alla Conferenza Episcopale Italiana e al Cardinal Bassetti e che ora vede manifestazioni di attenzione e di sensibilità da parte delle squadre e del mondo di Lega Pro. “Il nostro più profondo desiderio è Legato al beato Carlo Acutis, ad una vita luminosa donata agli altri, al suo valore, alla passione per il Calcio. In un momento difficile come quello attuale, sarebbe un dono per i giovani avere a riferimento una figura come quella di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Firenze, 23 feb. - (Adnkronos) - I 59 club diC si mobilitano per realizzare ildiPro: avere ilcome protettore dei giovani del pallone. Prosegue così il percorso iniziato con la richiesta avanzata alla Conferenza Episcopale Italiana e al Cardinal Bassetti e che ora vede manifestazioni di attenzione e di sensibilità da parte delle squadre e del mondo diPro. “Il nostro più profondo desiderio èto al, ad una vita luminosa donata agli altri, al suo valore, alla passione per il. In un momento difficile come quello attuale, sarebbe un dono per i giovani avere a riferimento una figura come quella di ...

