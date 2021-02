Calcio femminile | Scozia-Portogallo 0-2 Austria agli Europei | lusitane agli spareggi Sorride l’Italia

(Di martedì 23 febbraio 2021) Puòre Milena Bertolini con tuttadel, ormai ad un passo dalla qualificazione diretta: nel Girone E lo scontro trapremia le, che si impongono sul campo neutro di Larnaca (Cipro), vincendo per 0-2 grazie ai gol al 27? di Ana Capeta ed al 92? di Fatima Pinto, ma non riescono ad evitare gli. Qualificazione diretta per l’, mentreè ad un passo dalla rassegna continentale. Alle azzurre infatti domani basterà vincere l’ultimo incontro contro Israele con un risultato diverso dall’1-0 per avere la certezza di rientrare tra le migliori tre seconde.al ...

Commenta per primo La Uefa cancella gli Europei Under 19 maschili e femminili del 2021. La nota della Figc: Il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso di cancellare l'edizione 2021 dei Campionati Europei Un ...Domani l'Italia affronterà Israele nell'ultimo match delle qualificazioni agli Europei di calcio femminile 2022, e sin da ora le azzurre sanno che per essere una delle tre migliori seconde, che si qua ...