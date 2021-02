**Calabria: De Magistris 'centrosinistra spaccato su mia candidatura? Vado avanti e vinco' (Di martedì 23 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 23 febbraio 2021) su Notizie.it.

TV7Benevento : **Calabria: De Magistris 'centrosinistra spaccato su mia candidatura? Vado avanti e vinco'... - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris illustra il suo progetto di coalizione civica per la regione #Calabria: 'Vedo in… - Bonaria35306402 : @La7tv De Magistris che come sindaco di Napoli ha vergognosamente fallito in tutto, si candida a governare la già… - UnitaNews : Con Mimmo Lucano. Odg su elezioni regionali in Calabria - - La7tv : #tagada Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris illustra il suo progetto di coalizione civica per la regione… -