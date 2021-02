Caivano | maxi blitz dei Carabinieri | tra gli arrestati c’è Ciro Migliore | il fidanzato di Maria Paola

(Di martedì 23 febbraio 2021) Neleseguito questa mattina daidel Comando Provinciale di Napoli che ha portato all’esecuzione di oltre 50 misure cautelari risulta esserci un nome che agli addetti ai lavori della cronaca italiana era già noto per una drammatica vicenda avvenuta nel settembre scorso: si tratta di quello di Cira, detto, un ragazzo trans che aveva visto morire la sua fidanzata poco più che 20enne,, deceduta dopo essere stata coinvolta in un incidente provocato da suo fratello che osteggiava la relazione condeial Parco Verde diC’è anche il nome dinella lista ...

operazione antidroga dei carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord, effettuata questa mattina al Parco Verde di Caivano. Quaranta i soggetti posti in carcere. Cira è finita in carcere: figura tra i 24 arrestati in una maxi operazione anti droga a Napoli.