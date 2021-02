Caivano Maxi blitz anti-droga | 40 arresti | tutti i nomi

(Di martedì 23 febbraio 2021)retata questa mattina a: sono 40 glieffettuati nella notte. I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno eseguito 55 misure cautelari emessa dal Gip del tribunale di Napoli Nord nei confronti altrettante persone accusate di cessione di sostanze stupefacenti, reati in materia di armi e per i reati di furto in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

operazione antidroga dei carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord, effettuata questa mattina al Parco Verde di. Quaranta i soggetti posti in ...Cira è finita in carcere: figura tra i 24 arrestati in unaoperazione anti droga a Napoli. L'..., i funerali di Maria Paola Gaglione E' rimasta seduta, affranta per il dolore, per tutta la ...La storia tra Maria Paola Gaglione e il suo fidanzato transgender, Ciro Migliore, detto Cira, aveva straziato l'Italia intera. La ragazza era morta la notte tra il 10 e 11 settembre scorsi, ad Acerra, ...Ma anche attraverso perquisizioni e ispezioni sfociate in sequestri di sostanze stupefacenti ed arresti in flagranza di reato. Le indagini hanno consentito di accertare diversi episodi di cessione a t ...