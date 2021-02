Caivano | blitz al Parco Verde | arrestato Ciro Migliore

flaviotiravento : RT @repubblica: Blitz antidroga a Caivano, arrestato il ragazzo trans fidanzato della ventenne uccisa dal fratello: E' accusato di essere u… - rep_napoli : Blitz antidroga a Caivano, arrestato il ragazzo trans fidanzato della ventenne uccisa dal fratello [aggiornamento d… - Notiziedi_it : Blitz antidroga a Caivano, arrestato il ragazzo trans fidanzato della ventenne uccisa dal fratello - repubblica : Blitz antidroga a Caivano, arrestato il ragazzo trans fidanzato della ventenne uccisa dal fratello: E' accusato di… -

Ultime Notizie dalla rete : Caivano blitz

Le famiglie di Maria Paola e di Ciro sono entrambe residenti nel Parco Verde di, in provincia di Napoli, dove oggi i militari dell'arma hanno eseguito, complessivamente, 55 misure cautelari ...Teatro dei fatti il Parco Verde di, degradato complesso residenziale alla periferia di Napoli, noto come importante piazza di spaccio dove si riforniscono pusher e trafficanti provenienti dal ...Tra le 24 persone arrestate dai carabinieri, per le quali il gip di Napoli Nord ha disposto il carcere, c'e' anche Cira Migliore, detto Ciro.NAPOLI, 23 FEB - Tra le 24 persone arrestate dai carabinieri, per le quali il gip di Napoli Nord ha disposto il carcere, c'è anche Cira Migliore, detto Ciro, il transgender fidanzato con Maria Paola G ...