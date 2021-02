Caivano | arrestato Ciro Migliore | il compagno transgender di Maria Paola Gaglione | Lei morta per una caduta dallo scooter

repubblica : Blitz antidroga a Caivano, arrestato il ragazzo trans fidanzato della ventenne uccisa dal fratello: E' accusato di… - enmorlicchio : RT @ciropellegrino: Ciro, il ragazzo trans arrestato a Caivano, è stato portato in un carcere femminile - ciropellegrino : Ciro, il ragazzo trans arrestato a Caivano, è stato portato in un carcere femminile - infoitinterno : Blitz antidroga a Caivano, arrestato il ragazzo trans fidanzato della ventenne uccisa dal fratello - infoitinterno : Caivano, blitz al Parco Verde: arrestato Ciro Migliore -

Le famiglie di Maria Paola e di Ciro sono entrambe residenti nel Parco Verde di, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno eseguito, complessivamente, 55 misure cautelari nell'ambito ...La vicenda di Ciro e Maria Paola, due giovani innamorati del Parco Verde di(Napoli) è stato un importante caso di cronaca, lo scorso settembre. Da diverse parti si parlò dello spettro della ...Cira è finita in carcere: figura tra i 24 arrestati in una maxi operazione anti droga a Napoli ... Le famiglie di Maria Paola e di Ciro sono entrambe residenti nel Parco Verde di Caivano, in provincia ...Tra le 24 persone arrestate dai carabinieri durante un blitz antidroga nel Parco Verde di Caivano (Napoli), per le quali il giudice per le indagini preliminari di Napoli Nord ha disposto il carcere, c ...