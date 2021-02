Cagliari | agente Tripaldelli | «Il Napoli non lo ha voluto»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 23 febbraio 2021) Luigi Lauro,di Alessandro, ha svelato un retroscena di mercato sul terzino di proprietà del: le sue dichiarazioni Luigi Lauro,di Alessandro, ha svelato un retroscena di mercato sul terzino di proprietà del. Le sue dichiarazioni ai microfoni di 1 Station Radio. «Ilha un problema storico con i terzini sinistri, pertanto, a gennaio, ho proposto una opportunità in prestito gratuito con diritto di riscatto. Il nome non è nuovo, anzi, lo scorso anno me lo avevano chiesto loro: parliamo di un Nazionale under 21, mancino puro, napoletano, che gioca già in Serie A al. Giocatore molto rapido con una tecnica di base di un certo livello, che con i suoi cross avrebbe potuto far rendere ...