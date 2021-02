Burioni | Intollerabile ritardo Italia su produzione vaccini

(Di martedì 23 febbraio 2021) Produrreanti-Covid in? “Forse era il caso di farsi venire questa geniale idea a novembre, quando abbiamo saputo di avere duedall’efficacia mostruosa, e non a fine febbraio”. Invece “4 mesi regalati al virus, centinaia di morti al giorno. Chi ha colpa per questo?”. A scriverlo su Twitter il virologo Roberto, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. “Come Europa bisogna dire che nella pianificazione delle vaccinazioni anti-Covid siamo stati incapaci, perché siamo arrivati con grande”. A dirlo è Silvio Garattini, presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs intervenuto durante la trasmissione Agorà su Rai3. “In maggio sono stati lanciati molti appelli al governo ...

