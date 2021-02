Burioni e Garattini concordi | «Sui vaccini ritardo intollerabile Siamo tra gli ultimi in Europa»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 23 febbraio 2021) «Forse era il caso di farsi venire questa geniale idea a novembre quando abbiamo saputo di avere duedall’efficacia mostruosa e non a fine febbraio. Quattro mesi regalati al virus, centinaia di morti al giorno. Chi ha colpa per questo?». Così Roberto, commentando la notizia che il governo Draghi intede avviare la produzione dianziché dipendere dall’estero come ha fatto finora il governo Conte. Farmindustria conferma: “Per la produzione processi lunghi” E la colpa delpuò iniziare dalla A di Arcuri passando per la C di Conte e finendo alla S di Speranza. Infatti, come ha spiegato il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, «il processo di produzione di un vaccino non è un processo semplice. Sono processi lunghi. Ci ...