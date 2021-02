Brutto incidente per Tiger Woods, estratto dalla vettura. E' in sala operatoria per le ferite riportate (Di martedì 23 febbraio 2021) «Brutto» incidente automobilistico per Tiger Woods. Secondo quanto riporta Tmz, la star del golf è stato protagonista di un incidente a Ranchos Palos Verdes, nei pressi di Los Angeles, intorno alle... Leggi su feedpress.me (Di martedì 23 febbraio 2021) «automobilistico per. Secondo quanto riporta Tmz, la star del golf è stato protagonista di una Ranchos Palos Verdes, nei pressi di Los Angeles, intorno alle...

rtl1025 : ?? Brutto incidente automobilistico per #TigerWoods. Secondo quanto riporta Tmz, la star del golf è stato protagonis… - Tomas1374 : RT @RaiSport: ?? Tiger #Woods in ospedale dopo un brutto incidente E' stato estratto dal veicolo e ricoverato a #LosAngeles #golf #TigerW… - gianni0808 : RT @RaiSport: ?? Tiger #Woods in ospedale dopo un brutto incidente E' stato estratto dal veicolo e ricoverato a #LosAngeles #golf #TigerW… - RaiSport : ?? Tiger #Woods in ospedale dopo un brutto incidente E' stato estratto dal veicolo e ricoverato a #LosAngeles… - Larabrusi : RT @sportface2016: +++#Golf: brutto incidente in auto per Tiger #Woods. Il golfista è stato trasportato in ospedale+++ -