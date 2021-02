Brescia, zona arancione rinforzata: la variante inglese fa paura (Di martedì 23 febbraio 2021) Situazione Brescia zona arancione, in tutta la provincia ed in alcune località del Bergamasco le misure sono ancora più restrittive. A Brescia parte una zona arancione con forti sfumature tendenti al rosso. Proprio lì infatti gli esperti segnalano il pericolo di una esplosione di diversi focolai legati alla presenza delle varianti Covid. In tutta la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 23 febbraio 2021) Situazione, in tutta la provincia ed in alcune località del Bergamasco le misure sono ancora più restrittive. Aparte unacon forti sfumature tendenti al rosso. Proprio lì infatti gli esperti segnalano il pericolo di una esplosione di diversi focolai legati alla presenza delle varianti Covid. In tutta la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Agenzia_Ansa : Zona arancione rafforzata nel Bresciano, chiuse le scuole. Bertolaso: 'Evidentemente ci troviamo di fronte alla ter… - Corriere : Brescia in zona arancione «rafforzata»: scuole chiuse dall’infanzia all’università - repubblica : Coronavirus in Lombardia, zona arancione 'rinforzata' nella provincia di Brescia, in 7 comuni della Bergamasca e in… - MatteoDeLe : È da un po' che si registravano numeri in costante aumento, già settimana scorsa la situazione era chiara ('salvati… - Federikyna : @screnni Ama oggi firma ordinanza per zona arancione rafforzata a Brescia ?? -