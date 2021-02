Brescia zona arancione rafforzata, "casi ospedali raddoppiati" (Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) - A Brescia, zona arancione rafforzata della Lombardia per arginare la diffusione del coronavirus e frenare il contagio legato alle varianti, i ricoveri causati dal Covid sono "raddoppiati" negli ultimi 15 giorni. "Dopo un periodo di relativa stabilità su tutti e tre gli ospedali del Gruppo San Donato a Brescia, periodo durato un mese e mezzo circa, dal 20 dicembre fino a fine gennaio, ora da 15 giorni a questa parte c'è stata una ripresa del numero di casi Covid. Indicativamente i ricoveri sono raddoppiati, passando da 50 a oltre 100. Ma non sono i numeri di marzo-aprile, non è un passaggio da 200 a 400 casi, perché stavolta la risalita comincia da una base di partenza meno impegnativa. La situazione è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) - Adella Lombardia per arginare la diffusione del coronavirus e frenare il contagio legato alle varianti, i ricoveri causati dal Covid sono "" negli ultimi 15 giorni. "Dopo un periodo di relativa stabilità su tutti e tre glidel Gruppo San Donato a, periodo durato un mese e mezzo circa, dal 20 dicembre fino a fine gennaio, ora da 15 giorni a questa parte c'è stata una ripresa del numero diCovid. Indicativamente i ricoveri sono, passando da 50 a oltre 100. Ma non sono i numeri di marzo-aprile, non è un passaggio da 200 a 400, perché stavolta la risalita comincia da una base di partenza meno impegnativa. La situazione è ...

