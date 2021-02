Brescia zona arancione rafforzata, Bertolaso: “Terza ondata covid” (Di martedì 23 febbraio 2021) “zona arancine rafforzata” in Lombardia nella provincia di Brescia e in altri Comuni della bergamasca. Il governatore Attilio Fontana firmerà un’ordinanza in giornata. Lo spiega la vicepresidente Letizia Moratti, in consiglio regionale. “E’ stata decisa una strategia di mitigazione e contenimento”, sottolinea. A Brescia e provincia si assiste a “un’accelerazione del contagio da covid-19, con l’aggravante del pericolo delle varianti” che mostrano “una percentuale che arriva fino al 39% dei nuovi contagiati”, aggiunge. A Brescia è “praticamente partita la Terza ondata” del covid, dice Guido Bertolaso, consulente della Lombardia sul piano vaccinale, in consiglio regionale. “Balza all’occhio – dice mostrando dei dati – ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 febbraio 2021) “arancine” in Lombardia nella provincia die in altri Comuni della bergamasca. Il governatore Attilio Fontana firmerà un’ordinanza in giornata. Lo spiega la vicepresidente Letizia Moratti, in consiglio regionale. “E’ stata decisa una strategia di mitigazione e contenimento”, sottolinea. Ae provincia si assiste a “un’accelerazione del contagio da-19, con l’aggravante del pericolo delle varianti” che mostrano “una percentuale che arriva fino al 39% dei nuovi contagiati”, aggiunge. Aè “praticamente partita la” del, dice Guido, consulente della Lombardia sul piano vaccinale, in consiglio regionale. “Balza all’occhio – dice mostrando dei dati – ...

Corriere : Brescia in zona arancione o rossa, c’è il via libera del Ministero: la decisione nelle prossime ore - Corriere : Brescia in zona arancione «rafforzata»: scuole chiuse dall’infanzia all’università - Tg3web : Ospedali verso il collasso a Brescia per l'impennata di contagi: quasi quattromila casi accertati in una sola setti… - infoitinterno : Coronavirus, in provincia Brescia zona arancione rafforzata - infoitinterno : FLASH Coronavirus, in provincia Brescia zona arancione rafforzata -