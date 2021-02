Brescia verso la zona rossa | “Gli ospedali sono pieni a causa della variante inglese”

Leggi su tpi

(Di martedì 23 febbraio 2021) Si fa sempre più probabile l’adozione, dove i contagi equivalgono a un terzo del totaleLombardia e nell’ultima settimana l’indice Rt è prossimo all’1,20, con una media giornaliera di quasi sei decessi. Il Cts nazionale, alle cui valutazioni si è affidato anche il Sindaco Del Bono, sta prendendo in esame la situazione, che nei prossimi giorni potrebbe quindi avere una svolta. A preoccupare è soprattutto la saturazione degli, dovuta principalmente al dilagare: “A Milano la situazione è abbastanza tranquilla, non è lo stesso però in tutta la Lombardia”, ha spiegato Massimo Puoti, direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Niguarda di Milano. “In provincia di ...