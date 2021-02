(Di martedì 23 febbraio 2021) lotta alla pandemia 23 febbraio 2021 14:47 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto ...

UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Brescia, il reparto Covid dell'ospedale Poliambulanza #brescia - an12frnc : RT @MediasetTgcom24: Brescia, il reparto Covid dell'ospedale Poliambulanza #brescia - MediasetTgcom24 : Brescia, il reparto Covid dell'ospedale Poliambulanza #brescia - BatbelinGianca : @Libero_official Quindi il suo reparto si è spostato in blocco a brescia? - infoitinterno : Brescia ha più morti di Bergamo: «Al Covid ogni reparto possibile» -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia reparto

Massimo Puoti, direttore delmalattie infettive dell'ospedale Niguarda di Milano, è stato ospite del programma 'L'... In provincia diabbiamo un incremento importante di casi ed una ...lotta alla pandemia 23 febbraio 2021 14:47, ilCovid dell'ospedale Poliambulanza - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery Ansa 1 di 12 Ansa 2 di 12 Ansa ...La notizia di nuove restrizioni per Brescia era attesa. Ma ora le reazioni alla zona arancione "rafforzata" decretata oggi dal Pirellone sono diverse ...L'allarme lanciato dal consulente della Regione Lombardia durante il Consiglio regionale: ascoltate le sue parole ...